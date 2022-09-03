HDP’li Semra Güzel, SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verecek

HDP eski milletvekili Semra Güzel dün Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü ortak operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verecek.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP eski milletvekili Semra Güzel edinilen bilgiye göre dün Edirne istikametinde sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verecek. Güzel’in İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edilmesi bekleniyor.