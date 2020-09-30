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HDP’li milletvekillerinden Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİ ÖNÜNDE TOPLANAN HDP’Lİ BİR GRUP MİLLETVEKİLİ, ”KOBANİ OLAYLARI” OLARAK BİLİNEN 6-7 EKİM 2014 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMLERLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE YAPILAN GÖZALTILARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Asayiş 30.09.2020, 16:38
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi önünde toplanan HDP’li bir grup milletvekili, ”Kobani olayları” olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan gözaltılara ilişkin basın açıklaması yaptı.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın da aralarında bulunduğu HDP’li 10 milletvekili, 20 şüphelinin gözaltında bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde toplandı. Burada polisin aldığı tedbirler çerçevesinde bir basın açıklaması yapan milletvekilleri, ardından açıklamanın yapıldığı yerden ayrıldı.
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