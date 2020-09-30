HDP’li milletvekillerinden Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi önünde toplanan HDP’li bir grup milletvekili, ”Kobani olayları” olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan gözaltılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın da aralarında bulunduğu HDP’li 10 milletvekili, 20 şüphelinin gözaltında bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde toplandı. Burada polisin aldığı tedbirler çerçevesinde bir basın açıklaması yapan milletvekilleri, ardından açıklamanın yapıldığı yerden ayrıldı.