banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

HDP’li Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Çanakkale’de gözaltına alındı

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre, PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alındı.

Asayiş 25.06.2022, 14:28
HDP’li Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Çanakkale’de gözaltına alındı

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre, PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada; “ Muhammet Cihat Cemre isimli şahıs Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alınca ekipler harekete geçti.

Kırmızı bültenle aranan teröristlerle fotoğrafları çıktı

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda, HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre’nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. Kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takipleri sonucunda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre gözaltına alındı.

Operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu