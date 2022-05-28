HDP’li belediye mağduriyeti devam ediyor

HDP’li belediyenin Diyarbakır’da mağdur ettiği T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER), kayyumların sorunu çözmek yerine mağduriyetlerini devam ettirdiğini dile getirdi.

HDP’li belediyenin mağdur ettiği DİTHAKDER, T plaklarıyla ilgili açıklama yaptı. DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan ve taksicilerin katıldığı açıklamada Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Nadiroğlu,12 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi. 2010 yılında dönemin HDP’li belediye başkanı Osman Baydemir’in mağdur ettiği 914 hak sahibi kayyumların çözüm odaklı projeleri tamamlayarak durak ve taksi ihtiyaç listesi hazırlanmasına rağmen görevden alınmasına 3 gün kala eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ihtiyaç olmadığını gerekçe göstererek taksi plakalarının çıkartılmayacağını ve taleplerin iptal edildiğini açıklayarak HDP’li belediyenin mağduriyetini devam ettirdi. Kendi haklarını ihale yoluyla satmaya çalışıldığını ve açtıkları dava ile ihalenin iptal edildiğini kaydeden Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Nadiroğlu, kendi haklarını istediklerini kaydederek çözüm için yetkililere seslendiklerini söyledi. Nadiroğlu, “2010 yılında HDP’li belediye başkanı Osman Baydemir tarafından 914 plakamız alacakları UKOME kararı ile tamamıyla fes edilecekti, yaptığımız hukuki mücadele sonucu karar iptal edilerek alınan bir diğer karar ile şehrin büyümesine karşı peyder pey ticari plakaların verilerek sisteme dahil edileceğini kararını aldılar. 12 yıldır belediyenin almış olduğu UKOME kararı ile Diyarbakır’ın gelişimine ve nüfus artışına paralel olarak çıkarılması gereken plakalar verilmedi, çelişkili kararlar alınarak hepimiz tarafından bilinmektedir. 12 yıl sonra ilk alınan kararda 190 tane ticari taksi plakalarına ihtiyaçları olduğunu ve almış oldukları ikinci bir kararda da bu ihtiyacın olmadığını söylemekteler. Plan projelerin yapılması durak yerlerinin belirlenmesine rağmen alınan ikinci karar şehrin ticari taksiye ihtiyaçlarının olmadığını söylemlerini kabul etmiyoruz. Mademki ihtiyaç yok, ilçelere ihale yoluyla satılan taksiciler şehir merkezinde çalışmalarına neden müdahale etmiyorlar” dedi.

DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan, “Bir kararla alınan bin 147 araçtan bizi koparıp askıya alınmamız ihanettir. Çocuklarımızın rızkının yolları dönemin belediye başkanı Osman Baydemir kapatmıştı, gelen kayyumlar da aynısını devam ettirdi” diye konuştu.