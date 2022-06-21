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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor
HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.
HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.
Asayiş 21.06.2022, 10:37
HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.