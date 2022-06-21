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HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

Asayiş 21.06.2022, 10:37
HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

HDP’li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

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