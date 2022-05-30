HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz’ın babası hakim karşısında

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın babası Abdulillah Poyraz, ‘Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Poyraz, “Genel anlamda herkesin başı sağ olsun dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifadelerime ekleme yapıldıysa bilemem” dedi.

17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Başkanlığına gelen Onur Gencer, parti binasında bulunan Deniz Poyraz’ı (38) tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanan Gencer hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından dava açılırken, olaydan birkaç gün sonra yaptığı videolu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle Poyraz’ın babası Abdulillah Poyraz (58) hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Abdulillah Poyraz hakkında ‘basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Abdulillah Poyraz, bugün İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Poyraz, Türkçe bilmediği gerekçesiyle tercümanla ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Poyraz, “Söz konusu röportaj kızım Deniz Poyraz’ın öldürülmesi üzerineydi. Acımız çok tazeydi. Nasıl bir röportaj yaptığımı da net olarak hatırlamıyorum” dedi.

Mahkeme başkanının, Poyraz’ın röportajında söylediği ‘Lider benimdir’ ve ‘Lokman Birlik benimdir’ sözleriyle ne ifade etmek istediği sorusuna Poyraz, “Liderden kastım HDP il başkanıdır. Lokman Birlik’i tanımıyorum” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanının röportajda geçen ‘Dağdakilerin yardımı’ ve ‘Gerillaların yardımı’ ifadeleri sorusunu da cevaplayan Poyraz, “Ben böyle bir şey söylemedim. Herhangi bir etnik köken işaret etmedim. Genel anlamda herkesin başı sağ olsun dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifademe ekleme yapıldıysa bilemem” diye konuştu. Poyraz’ın ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti.

Savcı mütalaasını sundu

Esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılması üzerine ‘terör örgütü propagandası’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılması istedi. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulunurken, avukatların süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi.