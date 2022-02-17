HDP-PKK’ya karşı aileler dik duruyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin nöbeti 899 gündür kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetine Diyarbakır ve Hakkari’den katılan aile ile birlikte sayı 263’e yükseldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki umutlu bekleyişi 899 gündür sürüyor. 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türkiye’nin farklı illerinden katılımlar devam ediyor. 34 aile evladına kavuşurken, Diyarbakır ve Hakkari’den 2 ailenin katılımıyla aile sayısı, 263’e yükseldi.

“Gelsin devletimize teslim olsun, bayrağımıza dönsün”

Şemdinli ilçesinde 2010 yılında 12 yaşındayken kaçırılan oğlu Çetin için evlat nöbetine katılan baba Ashat Akın, oğlu Çetin Akın için eyleme dahil olduğunu söyledi. Akın, "Oğlum 2010’ da Ramazan Ayı’nın 2’sinde dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından dağa kaçırıldı. PKK ya verilmiş. Oğlum sesimi duyarsa gelip devletimize teslim olsun, bayrağımıza dönsün. Oğlum 12 yaşında daha ilkokul 4 sınıf öğrencisiydi. Şu an 20 yaşında, 12 yıldır göremiyoruz” dedi.

“Çocukları HDP gönderiyor"

2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Anne Bedriye Uslu ise, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti. Oğlunun 14 Nisan’da sabah saat 10.00’da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, "Okula gitti bir daha gelmedi. 6 yıllı bitti ’ben dağa gittim’ dedi. Oğlum 12 yıldır yok. Ağlamaktan gözümü kör ettim" diye konuştu.

Eyleme katılanları TV kanallarında görünce kendisi de katılma kararı aldığını dile getiren Uslu, çevresindekilerinin kendisine çadıra gitmesi önerisinde bulunduğunu aktardı. Uslu, "Bana inandırıcı gelmiyordu. Geldim çadırdaki kalabalığı gördüm ve ben neden katılmıyorum dedim. Ve katılma kararı aldım" şeklinde konuştu.