HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 800. gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 800. gününde de devam ederken, aileler, saatler 09.05’i gösterdiğinde, 83’üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı’nı okuyup andı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 800. gününde de sürüyor. Aileler, saatler 09.05’i gösterdiğinde, 83’üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı’nı okuyup andı. Yapılan anma programı sonrası aileler evlat nöbetine kaldıkları yerde devam ederken, Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van’dan geldiğini evlat nöbetinde olduklarını söyledi.

Kızının 2015’te HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini aktaran anne Biçer, “Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kızım bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum ve ütün çocuklara da sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun” şeklinde konuştu.