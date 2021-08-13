HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 711’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 711’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 711’inci gününde de devam ediyor.

2010 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul’dan gelen anne Aynur Panay, 711 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

"Oğlumu HDP’liler kaçırdı”

Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden anne Panay, "Oğlumu HDP’liler kaçırdı, PKK’ya teslim ettiler. Ben oğlumu HDP’den istiyorum ve gelinceye kadar da eylemimden vazgeçmeyeceğim. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsa kaçıp gelip teslim ol. Emrah seni çok özledim kaç gel teslim ol kurban olduğum" dedi.