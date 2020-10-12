HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 404’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, nöbetin 404’üncü gününde eylemlerini 24 saate çıkarma kararı aldı. Aileler, terör örgütü PKK mensuplarının provokasyon için Hatay’da ormanlık alanı ateşe verdiğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 404’üncü gününde de sürüyor. 404 gündür evlat nöbeti tutan aileler dün HDP’lilerin parti binası içerisinde yüksek sesle müzik yayını yaparak aileleri tahrik etmeleri üzerine, HDP il binası önünde 24 saat oturma eylemi yapma kararı alıp geceyi parti binası önünde oturarak geçirdi.

"Sonunda ölüm de olsa dahi hepimiz biz buradan kalkmayacağız"

Oğlu Doğan’ın 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Hacı Güger, "Biz çocuklarımız için 24 saat değil, 74 saat de olsa bekleyeceğiz. Dağdaki bütün çocukların ailelerine kavuşması için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sonucu ne olursa olsun, sonunda ölüm de olsa hepimiz birimiz birimiz hepimiz için buradan asla evladımızı almadan kalkmayacağız" dedi.

"Biz feryat figan ağlıyoruz, HDP’liler içeride PKK marşı dinliyor"

Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 404 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. Aydın, "Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak dün sabah 09.00’dan şimdiye kadar eylemimizi devam ettiriyoruz. Biz artık gece de nöbet tutmaya karar verdik. Çünkü dün yapılanlar çok zorumuza gitti. Biz burada feryat figan ediyorduk evlatlarımız için HDP’liler içerde yüksek sesle müzik yayını yaparak PKK marşı çalarak bizleri tahrik etmeye çalışıyorlardı. Biz bunu çok iyi biliyoruz, burada durmamıza tahammül etmiyorlar" diye konuştu.

"PKK’lılar provokasyon için Hatay’da ormanlık alanı ateşe verdi"

Kendilerinin evlat nöbeti eyleminden hem HDP’lilerin hem de PKK’lıların rahatsız olduğunu kaydeden Aydın, "Her türlü provokasyonu yapmak için Hatay’da ormanlık alanları da ateşe verdiler ve yapanlar yine PKK’lılar ve onun destekçileriydi. Türkiye üzerinde büyük bir kışkırtma yapmaya çalışıyorlar ama kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir ve bu tür şeylerin üstesinden gelir. İnşallah suçlular en yakın zamanda yakalanıp adalete teslim edilir ve bizler de burada eylemimizde de kararlıyız" şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı (24) için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. 6 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran acılı anne, "Benim oğlumu versinler. Oğlumun ne suçu vardı da aldılar? Suçu asker olmak mı, vatani görevini yapmaya gitmek mi? İnşallah benim oğlum da gelir. İnşallah benim oğlumu da zindanlardan çıkarırlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar" dedi.