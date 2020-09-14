HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 376’ncı gününde
ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BAŞLATILAN EVLAT NÖBETİ EYLEMİ 376’NCI GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 376’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 376’ncı gününe girdi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için Diyarbakır’a gelerek 376 gündür oturma eyleminde olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi. 5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir, kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım" dedi.
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