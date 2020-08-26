HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 359’uncu gününde
ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARINCA DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATAN AİLELERİN EVLAT NÖBETİ 359’UNCU GÜNÜNDE DE DEVAM EDERKEN, 2010 YILINDA PKK YANDAŞLARI TARAFINDAN KANDIRILARAK KAÇIRILAN OĞLU EMRAH İÇİN EYLEMDE OLAN ANNE AYNUR PANAY OĞLUNA KÜRTÇE VE TÜRKÇE SESLENEREK, “ SENİN DÜŞMANLARIN İÇİNDE NE İŞİN VAR OĞLUM YETER ARTIK KAÇ GEL TESLİM OL KURBAN OLDUĞUM” DEDİ.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 359’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 359’uncu gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul’dan gelen anne Aynur Panay, 359 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Gözyaşları içinde konuşan ve oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden anne Panay, "Oğlumu HDP’liler kaçırdı. Allah onların belasını versin. Tek sorun HDP, başka sorunumuz yoktur. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsa kaçıp gelip teslim ol. Emrah seni çok özledim kaç gel ne olur Emrah. Senin düşmanların içinde ne işin var oğlum, yeter artık kaç gel teslim ol kurban olduğum" dedi.
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