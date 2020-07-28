HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 330’uncu günde
ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ EYLEMİ BAŞLATAN AİLELERİN OTURMA EYLEMİ 330'UNCU GÜNÜNE GİRDİ.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 330’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 330’uncu gününde de sürüyor. 9 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "330 gündür burada eylemdeyiz, 330 yıl da geçerse sağ olduğum sürece yakanı bırakmam oğlum. Gel 2011’de seni kandırarak dağa götürdüler, nerede olduğunu biliyorum ama göstermiyorlar. Askere, polise teslim ol, 9 yıl içerisinde 18 bayramdır seni göremiyorum gel bu bayramı seninle birlikte yaşayalım kardeşlerin seni özledi. HDP çocuğumu nasıl götürmüşse öyle getirsin” dedi.
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