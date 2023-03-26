HDP önündeki ailelerin evlat direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direniş bin 300’üncü gününde sürüyor.

Evladı Yusuf’un 2014 yılında HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini belirten Nurettin Ödümlü, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuğunun kandırılarak dağa gidişiyle yalnız kaldıklarını dile getiren Ödümlü, “2014 yılında HDP’liler evladımı götürüp PKK’ya teslim etti. Ben korucu ve muhtar olduğum için özellikle beni seçtiler. Onların yaptığı zulme karşı başkaldırdığım için beni seçtiler. Oğlum, artık dayanacak hiçbir gücümüz kalmadı. Gel, devletimize teslim ol. Sözde 4 senedir ölüm haberini paylaşmışlar. Ama ben buna inanmıyorum. Sen bizi ortada kimsesiz bıraktın oğlum. Dağa ne ve kim için gittin. Sen bizi de kendini de yok ettin. Gel artık teslim ol. Herhangi bir ceza uygulanmayacak” dedi.