HDP önündeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 839’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 839’uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır’da ikamet eden inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP’nin önünde evladını istediğini ifade etti.

“Oğlumu ölü ya da diri almadan gitmeyeceğim”

Oğlu ve nice çocukların HDP binasından götürüldüğünü ileri süren Begdaş, “Şu anda bu bina kapalı. Suçlu oldukları için bu binadan gittiler. Benim evladımı da HDP dağa kaçırdı ben oğlumu HDP’den istiyorum. Ölü ya da diri almadan gitmeyeceğim. Bunlar Kürt olamazlar, Kürtleri kandırıyorlar. Ben oğluma da sesleniyorum bir an önce kaçıp gelmesini teslim olmasını istiyorum” dedi.