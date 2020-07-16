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HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi

ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATAN AİLELERDEN BİRİ DAHA EVLADINA KAVUŞTU. HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEN DİYARBAKIR’A GELEREK EVLAT NÖBETİNE BAŞLAYAN SEVER FİDAN, 11 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN KAÇIRILAN OĞLU TAYFUR İLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KUCAKLAŞTI.

Asayiş 16.07.2020, 14:14
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HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan Sever Fidan, 11 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Tayfur ile gözyaşları içinde kucaklaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 318’inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 11 yıl önce terör örgütüne katılan Tayfur Fidan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından Tayfur Fidan, Diyarbakır’a sevk edildi.

2 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oğlu için nöbet tutan Sever Fidan, evladının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Mardin’deki sorgusunun ardından Diyarbakır’a getirilen Fidan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ailesi ile buluştu. Acılı anne Sever Fidan, gözyaşları içinde Tayfur’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sever Fidan, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Görüşmenin ardından Tayfur Fidan, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

15 aile evladına kavuştu

Tayfur Fidan ile birlikte 15 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan Ertaş ailelerine kavuşmuştu.

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