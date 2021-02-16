HDP önündeki aileler, PKK’nın hain saldırısına rağmen evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 533’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK’ vahşetine rağmen 533’üncü gününde devam ediyor. Gülbahar Teker, 6 yıl önce 26 yaşındayken Batman’da kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed Emin’in için evlat nöbetinde olduğunu söyledi. Anne Teker, "Biz kalkmayacağız. Allah, bu polise ve askerlere rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Çok büyük acı bize gösterdiler. Bu HDP bitsin, gitsin, kapatılsın. Bizim çocuklarımız gelene kadar bu çadırdaki eylemi bitirmeyeceğiz. İnşallah bizim çocuklarımızın hepsi sağ selamet gelir" dedi.