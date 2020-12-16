banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
3 banka hakkında kara para soruşturması
3 banka hakkında kara para soruşturması
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’i zılgıtlarla karşıladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan Şahin, ’’Biz Diyarbakır’ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz’’ dedi.

Asayiş 16.12.2020, 15:00
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’i zılgıtlarla karşıladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan Şahin, ’’Biz Diyarbakır’ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz’’ dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde TBB’nin "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin HDP önünde 471 gündür evlat nöbeti tutan aileleri unutmayarak ziyarette bulundu. Ailelerin zılgıtlarıyla karşılanan Şahin, yaptığı açılamada “Biz Diyarbakır’ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz. Bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır, tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır’’ diye konuştu.

’’Gözyaşının rengi, dili yok’’

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağdaki çocuklara seslenerek annelerinin yanına dönmeleri çağısında bulundu. Başkan Şahin, ’’Büyük bir umut var, büyük bir heyecan, anne ve babaların bütün gücünü yüreğimde hissettim. Diyarbakır anneleri benim için çok kıymetli, bende bir anneyim biz iki dakika içerisinde aynı dili konuşuyoruz. Yüreğin dili aynı, anneleri ziyaret ettik, sohbet ettik. Çadıra girdiğim zaman büyük bir umut, heyecan, azim ve kararlılık gördüm. Diyarbakır anne ve babalarıyla yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor, burası herhangi bir il değil, burası evliyalar şehridir. Biz artık anneler ağlamasın istiyoruz, gözyaşının rengi, dili yok. Dilimiz farklı olsa bile gönül dilimiz aynı. Bizim inancımıza göre cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelik sabır, fedakarlık, şefkat ve muhabbettir. Bizim için en kıymetli şeyimiz evlatlarımızdır. Hepimizin kendi evlatlarına dair hayalleri, hedefleri ve umutları var. O yüzden evlatlarımıza seslenmek istiyoruz, büyün evlatlarımıza seslenerek anneleriniz, hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce memleketimize annemizin kucağına gelin. Onun sıcak yüreğine bağrınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı bulunsun, ilaç annenin göğsü, hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak, karşısında duramayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir, annelerle birlikte terörle mücadelede artık son noktaya gelmiştir. Ben Diyarbakır’a geldiğim zaman başka bir Diyarbakır gördüm. Kalkınmasıyla beraber sokakları gezdiğimde huzur gördüm. Allah’ın izniyle biz Diyarbakır’ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız, ben annelerin gücüne güveniyorum, onların acısı ve sevinci bizimdir. Gelen her evlat bizim evladımız, evlatlarıma sesleniyorum, annelerin yüreğindeki sıcaklığı hissedin ve gelin bağrına başınızı koyun. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır, tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır’’ şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11