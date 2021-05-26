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HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 632’nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Asayiş 26.05.2021, 16:59
HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 632’nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 632’nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır’da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslenerek "3 Eylülde ailemle beraber bu kapıda oturduk, oturmaya da devam edeceğim. 2 yıla yakındır buradayız, kararlıyız gitmiyoruz. Çocuklarımız gelene kadarda buradayız, Süleyman’a sesleniyorum, eğer beni görüyor ve sesimi duyuyorsan orası sizin yeriniz değil, sizi kandırdılar bunu bizde biliyoruz” dedi.
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