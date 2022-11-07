HDP önünde evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, ailelerin sayısı 324’e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde bin 162’nci gününde devam ediyor. Evlat nöbetine bir ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 324’e ulaştı.

Erzurum’dan Diyarbakır’da HDP il binasının önüne gelerek oğlu Abdulmutalip Koç için oturma eylemine katılan baba Faruk Koç ve anne Şenay Koç, 7 yıldır evlat hasreti çektiklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Faruk Koç, oğlunun 2015’te kaçırıldığını ileri sürerek, “Erzurum’dan evladımın dönmesi için evlat nöbetine katıldım. Oğlum 2015’te kaçırıldı. Oğluma çağrım ise gelsin evine dönsün. Evladımızı özlüyoruz. 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Evimizin kapısı her zaman açık. Oğlum 2015’te kaybolduktan sonra hiç haber alamadık” dedi.