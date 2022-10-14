HDP milletvekillerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada şoför adli kontrol şartıyla serbest

Ankara’da taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazaya karışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüsün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana geldi. Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs sabah saatlerinde çarpıştı. Taksi şoförü Özenç’in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Ufuk E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.