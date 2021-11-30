HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Çetinkaya ailesinden abla Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya’nın HDP’li Milletvekili Garo Paylan ile fotoğrafları ortaya çıkarttı. Abla Bozdağ, “Garo Paylan, benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermiş” dedi.

HDP’li Garo Paylan’ın Süleyman Çetinkaya ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK’ya teslim edildiğine dair fotoğraf ortaya çıktı. 821 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan abla Zekiye Bozdağ, Garo Paylan’a tepki gösterdi. Abla Bozdağ, bu çocuğun görüntüleri niye sizden çıkıyor diye sert tepki gösterdi.

HDP’li milletvekili Garo Paylan kardeşini kandırıp dağa gönderdiğini iddia eden abla Bozdağ, “Benim kardeşim 30 Ağustos 2019’da HDP’liler tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Biz, kardeşimden sonra ilk geldiğimiz kapı HDP kapısıdır. HDP’liler gençlik kolları benim kardeşimi kandırıp dağa gönderdiler. Bu kapıya gelip sorduğumuzda, ‘tanımıyoruz, bilmiyoruz, bizim bu çocuktan haberimiz yok’ dediler. Peki bu çocuğun niye sizden görüntüleri çıkıyor? Milletvekili Garo Paylan, benim kardeşimi dağa gönderdi. Garo Paylan, benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler. Ben burada HDP’den kardeşimi istiyorum. 2 buçuk yıldır buradayım, vazgeçmiyorum. Kendisi mecliste kürsülerde oturuyor, seçim yapıyor. Çocuklarımızı dağa mahkum ediyorlar” diye konuştu.

“Burası bir siyasi parti değil, Kandil’in ana merkezidir”

HDP’nin Kandil’in ana merkezi olduğunu ve onun için kardeşini HDP’den istediğini belirten abla Bozdağ, “Burası Kandil’dir. Burası bir siyasi parti değil. Burası Kandil’in ana merkezidir. Bütün çocukları burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Bütün bu aileler HDP’den çocuklarını istiyor. Haklı bir şekilde. Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar. Herkes artık uyansın, görsün bu gerçekleri. Kimse keyfiyle gelip burada oturmuyor. Hiç kimse, kimseye burada zorla oturtmuyor. Herkes çocuklarını istiyor. Bu bir gerçektir. Buradaki bütün insanların çocukları dağdadır. Bu çocuklara dağlara mahkum edenler de HDP’dir. Bütün bu aileler çocuklarını HDP’den istiyor. Ben de kardeşimi HDP’den istiyorum. HDP benim kardeşimi kandırdı, dağa gönderdi. 2 buçuk yıldır ben bu kapıdayım. Vazgeçmiyorum. Kardeşimi istiyorum HDP’den” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından aileler ‘Kahrolsun HDP’ sloganı atarak nöbetlerine kaldıkları yerden devam etti.