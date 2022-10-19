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HDP Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi gözaltında
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Kocaeli’de yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Tosun, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilecek.
Asayiş 19.10.2022, 19:22
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Kocaeli’de yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Tosun, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilecek.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Mustafa Tosun’un Kocaeli’de olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mustafa Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilecek.