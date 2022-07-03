HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen HDP 5’inci Olağan Kongresi’nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu. Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.