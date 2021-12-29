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HDP İzmir saldırısı davası ertelendi
İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer’in yargılandığı dava, çıkan arbede nedeniyle ertelendi.
Asayiş 29.12.2021, 18:04 29.12.2021, 18:16
İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer’in yargılandığı dava, çıkan arbede nedeniyle ertelendi.
İzmir’de 17 Haziran 2021’de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasında çıkan arbede nedeniyle sanık cezaevine gönderildi.
Mahkeme heyeti, arbede nedeniyle sanığın savunmasını almadan duruşmayı 24 Ocak 2022’ye erteledi.