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HDP Genel Merkezi önünde gerginlik... Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı
HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında gerginlik çıktı. HDP’liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.
Asayiş 05.05.2022, 11:11
HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında gerginlik çıktı. HDP’liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.