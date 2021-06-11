HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı

HDP Esenyurt İlçe Binası’na gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında 25’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

HDP Esenyurt İlçe Binası’na gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ocak 2021’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği görevlilerince yapılan sosyal medya araştırmalarında, sosyal medya üzerinden bir kullanıcının “Burası HDP’nin İstanbul Esenyurt ilçe binası. Gereken yapılmalıdır” yazılı paylaşımı içerisinde HDP yazı ve sembolleri bulunan oda içerisinde Esenyurt Belediyesi logolu bir görevlinin dezenfekte işlemi yaptığı ve bu yazı ile semboller arasında Abdullah Öcalan’ın posterleri ile materyalleri olduğu belirtildi. İddianamede savcılık tarafından arama ve el koyma talimatı verildiği aktarılarak, “Esenyurt İlçe HDP binasında yapılan aramada çok fazla sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el koyulmuştur” denildi.

İddianamede olaya konu yerleşke içerisinde kapısında “Viyan (GKM) Naveında Çanda Cıwana -Gençlik Kültür Merkezi” tabelasının asılı bulunduğu oda içerisinde yazılı binlerce yasaklı veya yasaklı olmasa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren yayının olduğu aktarıldı. Kütüphanenin bulunduğu oda içerisindeki duvarlarda PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın portresinin duvara resmedildiği de iddianamede açıklanarak, duvarda kamuflajlı bayan örgüt mensubunun resminin işlendiği, ayrı bir duvarda ise PKK veya PKK’ya bağlı diğer silahlı örgütlerde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının silahlı ve kamuflajlı çerçeveli resimlerinin bulunduğunun tespitine yer verildi.

İddianamede, aramada el konulan harici disk, hard disk ve bilgisayarlarda ise PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslarca yazıldığı değerlendirilen raporlar, terör örgütünün içerisinde faaliyet göstermekteyken öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine karşılık gelen ‘Değer Ailelerine’ ilişkin listeler, PKK/KCK-YPG/YPJ terör örgütü simge eden sözde bayraklar ile açık alanda çekilen sivil şahıslara ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütü elebaşının fotoğraflarının yer aldığı HDP Esenyurt İlçe Yerleşkesi’nde çekilen fotoğrafların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan aramalarda ele geçirilen bir defterde örgütsel eğitim sürecine ilişkin notlamalar yapıldığı, devam eden sayfalarda PKK tarihinin evrelerinin yazılı olduğu, ve “PKK’de Önder Kadro” ibaresinin yer aldığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın cep telefonu içerisinde örgüt mensuplarının ailelerine karşılık gelen ‘Değer Aileleri’ adı altında ismi geçen 58 şahıstan 14’ü ile irtibatlı olduğunun tespitine yer verildi. Sağlam’ın telefonunda çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu da iddianamede aktarıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Sağlam “Aşırı şekilde mağdur edildim. Parti binasında ele geçirilen örgütsel materyallerle benim bir alakam yoktur. “Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede HDP ilçe yöneticilerinden Dilan Kılıç’ın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarda ise PKK/KCK terör örgütü elebaşının fotoğraflarının yer aldığı, telefonunda yapılan incelemede ise ‘Değer Aileleri’ adı altında ismi geçen 58 şahıstan 4 tanesi ile irtibatının bulunduğu anlatıldı. Kılıç iddianamede yer verilen ifadesinde “Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Örgütsel bir etkinlik ya da toplantıya kesinlikle katılmadım. Parti binasında ele geçirilen suç unsurlarıyla hiçbir alakam yoktur. Siyaset Bilimi öğrencisi olduğum için tecrübe kazanmak adına yasal bir partide yöneticilik yaptım. Bunun haricinde illegal hiçbir faaliyette bulunmadım’’ dedi.

İddianamede Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.