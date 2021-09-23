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HDP Esenyurt ilçe başkanı tahliye edildi

HDP Esenyurt İlçe Binası’na gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç’ın, 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Sağlam’ın tahliyesine karar verdi.

Asayiş 23.09.2021, 15:29
HDP Esenyurt ilçe başkanı tahliye edildi

HDP Esenyurt İlçe Binası’na gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç’ın, 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Sağlam’ın tahliyesine karar verdi.

HDP Esenyurt İlçe Binası’na gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç’ın ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ercan Sağlam, tutuksuz sanık Dilan Kılıç ile avukatları hazır bulundu.

“İlçe binasıyla ilgili bir bilgim yok”

Tutuksuz sanık Dilan Kılıç duruşmadaki savunmasında, “2 yıldır görev yapıyorum. Pandemi ve öğrenciliğimden ötürü ilçede çok bulunmadım. Bir bilgim yok ilçe binasıyla ilgili. O yüzden fotoğrafları kim getirdi ne zaman getirdi bilmek gibi bir durumum yok. Tüm katları gezmek gibi bir durumum yok. Sadece başkanlık odasına girerdim. Herhangi bir terör örgütü üyeliğim yoktur” şeklinde konuştu.

“Tahliyemi talep ediyorum”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ercan Sağlam ise, “14 kişiyle irtibata geçtiğim tespit edilmiş. Bu kişiler HDP’de çalışan adaylar, aday adaylarıdır. Annem kanser, babam da hasta. Çocuklarım okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldılar. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ercan Sağlam’ın tutukluluk halinin, Dilan Kılıç hakkındaki adli kontrol hükümlerinin ise devamını talep etti.

Tutuklu sanık Ercan Sağlam’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, Dilan Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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