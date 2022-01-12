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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in TBMM’ye ulaşan fezlekesi, Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke TBMM’ye gönderildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke TBMM’ye gönderildi.
Asayiş 12.01.2022, 10:32 12.01.2022, 10:54
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke TBMM’ye gönderildi.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ye yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.
Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.