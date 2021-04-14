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HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., ’PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alındı.

Asayiş 14.04.2021, 16:22
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HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., ’PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., ’PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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