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HDP binasına silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 17.06.2021, 12:36
HDP binasına silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi

HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

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