Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Adana polisi, hazır kek poşeti içinde kente 2 kilo 130 gram esrar sokmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.U. (23) ile S.A.’yı (24) teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yapılan takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 Karayolu’nda yürüdükleri sırada yakaladı. Şüphelilerin ellerindeki market poşetini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içerisinde üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.