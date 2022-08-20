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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati :"Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyo
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati :"Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Asayiş 20.08.2022, 13:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati :"Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."