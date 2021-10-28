banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Hayvansever kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta sokak kedilerini beslemek için evden çıkan kadın, apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Asayiş 28.10.2021, 13:58
Hayvansever kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta sokak kedilerini beslemek için evden çıkan kadın, apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 24 Ekim Pazar günü Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde sokak kedilerini beslemek için evinden çıkan Yasemin Malgır’dan uzun süre haber alınamadı. Ablasını merak eden Haluk Malgır, akşam saatlerinde apartmanlarının arkasındaki bahçeye indi. Bir süre karanlıkta bahçeyi dolaşan Haluk Malgır, karşı apartmanın bahçesinde ablasını kanlar içerisinde yatarken buldu. Komşuların yardımı ile karşı apartmanın bahçesine inen Malgır, ablasının cansız bedeni ile karşılaştı. Çevredeki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yasemin Malgır’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulundu

Sokak kedilerini beslemek için arka bahçelerine inen ve karşı apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan Yasemin Malgır’ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili çalışma başlatırken Malgır’ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Ablasının ölümü hakkında konuşan Haluk Malgır, “Ablam öğle saatlerinde evden çıkmış ve kendisinden saatlerce haber alınamamıştı. Ben de bu durumdan tedirgin oldum ve ablamı aramaya başladım. İlk aramalarım sonuç vermeyince ben de karakola gitmek için evden çıkacakken ablamın en son sokak hayvanlarını beslemek için arka bahçeye indiğini öğrendim. Hemen arka bahçeye indim ve hava karanlık olduğu için bir süre etrafa bakındım. Daha sonra ablamın hareketsiz şekilde karşı apartmanın bahçesinde yattığını gördüm. O sırada benim sesime karşı komşular da çıktı. Komşuların yardımı ile ablamın yanına indiğimde ablam kanlar içerisinde yerde yatıyordu. O sırada ailem bahçeye indi ve ablamı o şekilde görmemesi için onları yukarı çıkarttım. Geldiğimde çevredeki komşular yetkililere haber vermişti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ablamın hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililerin ölümü incelemesi sonucunda ise ölümün şüpheli olabileceği söylendi. Şu an için incelemeler devam ediyor” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3