Hayvanların dışkılarını takip ederek hırsızları yakaladılar

Mersin’de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, polis hırsızların izini hayvanların dışkısını izleyerek tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çopurlu Mahallesi Çivikur mevkisinde bulunan hayvan çiftliğinden 100 koyun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Koyunların çalındığı yerden başlayarak, yaklaşık 15 kilometre boyunca dağlarda ve ana yollarda hayvan dışkılarını takip ederek koyunların götürüldüğü yeri tespit etmeye çalışan ekipler, yol güzergahında birde güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülere göre biri önde, diğeri arkada 2 kişinin koyunları gece saatlerinde götürdüğü gören ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda koyunların Emirler Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu F.A. ile A.A.’yı gözaltına alırken, çaldıkları koyunlardan 97’sini de ele geçirdi.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, biri önde diğeri arkada bulunan şahıslar, gece saatlerinde koyunları sakin bir şekilde götürüyorlar. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheliler, kendi koyunlarını götürür gibi bölgeden uzaklaşıyor.