Hayvanların bahçeye girmesiyle çocukların başlattığı kavgada 64 kişi yaralandı

Batman’ın Beşiri ilçesinde hayvanların bahçeye girmesiyle çocukların başlattığı kavgada husumetli 7 ailenin karıştığı kavgada yaralanan 64 kişiden durumu ağır olan 4 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 20 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyü’nde dün akşam saatlerinde bir aileye ait koyun sürüsünün husumetli olduğu ailenin fındık bahçesine girmesiyle önce çocukların arasında başlayan ve ardından husumetli olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 aileden, 5’i ağır, 64 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle Kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bazı kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği öğrenilirken durumu ağır olan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ediyor. Kavgaya karıştığı belirlenen 20 kişinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.

(EA-RK-Y)