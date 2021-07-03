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Hayvanlara yem vermek isteyen genç, Sakarya Nehri’nde kayboldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hayvanlarına yem vermek için Sakarya Nehri’nden yüzerek karşıya geçmek isteyen 20 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde bir anda suda kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ise nehirde çalışma başlattı.

Asayiş 03.07.2021, 17:41
Hayvanlara yem vermek isteyen genç, Sakarya Nehri’nde kayboldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hayvanlarına yem vermek için Sakarya Nehri’nden yüzerek karşıya geçmek isteyen 20 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde bir anda suda kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ise nehirde çalışma başlattı.

Olay, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi Sakarya Nehri’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarına yem vermek için üç arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri’ne gelen Emirhan H. (20), yüzerek karşıya geçmek isterken, arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerle birlikte Adatepe Mahallesi sakinleri bölgede hem yüzerek hem de kayıkla arama çalışması gerçekleştirdi. Kaybolan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yaklaşık üç saat süren arama çalışmasında kendisine ulaşılamayan Emirhan H. için olumsuz hava şartlarına rağmen arama çalışmaları sürüyor.
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