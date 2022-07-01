Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı
Samsun’da ahırda hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.
Asayiş 01.07.2022, 18:27
Samsun’da ahırda hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (68) isimli adam, ahırda hayvanlara yem verirken elektrik prizini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.