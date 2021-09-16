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Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.

Asayiş 16.09.2021, 01:14
Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.

Olay Siverek-Karacadağ karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevher S. Hâkimiyetinde ki 13 DE 079 plakalı pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı. Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağrdı.

Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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