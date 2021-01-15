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Hayvanı çalınan teyzenin yüzünü polis güldürdü
MALATYA(İHA) Malatya’da büyükbaş hayvanı çalınan yaşlı bir teyze, hayvanı bulununca "Siz bana sahip çıktınız Allah’ da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.
Asayiş 15.01.2021, 01:19
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MALATYA(İHA) Malatya’da büyükbaş hayvanı çalınan yaşlı bir teyze, hayvanı bulununca "Siz bana sahip çıktınız Allah’ da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.
Pütürge ilçesi’nde yaşanan olayda, tek katlı müstakil bir evde yaşayan ve geçimini beslediği ineğin sütüyle sağlayan yaşlı bir teyzenin büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Pütürge ilçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ineği çalan şahısların izine Malatya kent merkezinde ulaşıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda çalınan inek ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.Ele geçirilen inek yaşlı teyzeye teslim edilirken, tek geçim kaynağı olan ineğin bulunmasına çok sevinerek duygulanan yaşlı teyze "Siz bana sahip çıktınız Allah’da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.
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