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Hayvan pazarında kullanacaklardı, binlerce lira sahte para ele geçirildi

KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN SAHTE PARA OPERASYONUNDA 50 BİN 300 LİRA DEĞERİNDE SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 19.10.2020, 11:48
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Hayvan pazarında kullanacaklardı, binlerce lira sahte para ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen sahte para operasyonunda hayvan pazarlarında kullanılmak üzere kente getirilen 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’parada sahtecilik’ olaylarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler İstanbul’dan Kırıkkale’ye yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu paraların da hayvan pazarlarında kullanılacağı bilgisine ulaştı.

Bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda S.Ö. ve F.E.Ç. isimli şahısların bulunduğu araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde 503 adet 100 TL’lik banknotlar halinde toplamda 50 bin 300 lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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