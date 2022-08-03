banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 03.08.2022, 10:55
Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.A.’nın otlattığı hayvanlar Y.M.’nin bahçesine girdi. Y.M. duruma tepki göstererek, saldırdığı A.A.’yı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan genç hastaneye kaldırılırken, A.A.’nın babası A.A. ise Y.M.’nin oğlu M.M.’ye ikametine giderken silahla ateş açtı. Bacaklarına isabet alan M.M. yaralanırken, A.A. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.M. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu