Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedeni 5 saatlik çalışma sonunda bulunduğu yerden çıkartıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden kadının cansız bedeni jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde yaşayan evli ve 6 çocuk annesi 50 yaşındaki Elif Bucak, hayvanlarını otlatırken nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Arazinin engebeli ve kayalık olmasından dolayı Bucak’ın cenazesine ulaşmakta zorluk çeken jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda cenazeyi bulunduğu yerden çıkardı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak’ın cenazesi olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.