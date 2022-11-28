Hayvan otlama meselesinde kan döküldü: 1 ölü, 8 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Horasan’a bağlı Kızlar Kale Mahallesi’nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi ve Erzurum’daki hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş çaplı önlem alındı.