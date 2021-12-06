Hayvan hırsızları yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşa ait ahırdan 103 adet küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını da tek tek inceleyen ekipler, şüpheli şahsın hayvanların bulunduğu ağılda bekçilik yapan şahıs olduğunu ve şüphelinin hayvanları başkasına sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı hayvanlar ile 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.