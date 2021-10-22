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Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, ahırdan 3 büyükbaş hayvan çalıp, satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

Asayiş 22.10.2021, 16:07
Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, ahırdan 3 büyükbaş hayvan çalıp, satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Çamlıyayla ilçesine bağlı Körmenlik Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşa ait ahırdan 3 büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın, hayvanları satmak için başka bir kente götüreceğini tespit eden ekipler, belirlenen aracı durdurarak, şahsı gözaltına aldı.

Ele geçirilen 3 hayvan sahibine geri teslim edilirken, şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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