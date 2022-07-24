Hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 60 hayvan telef oldu. Yangın anı bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kozdere köyünde meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenişehir itfaiyesi ile bölge itfaiyelerinden gelen takviye ile yangın söndürüldü. Yangın sonrasında 60 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken çiftlikte büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangın anı ise bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Yangının henüz çıkış nedeni bilmiyoruz, üzücü bir olay. Yenişehir itfaiyesi ve diğer bölgelerden itfaiyeler olaya anında müdahale etti. Belediye olarak biz de olayı yakından takip ediyoruz. Kepçe, grayder ve kamyonlarımız ile çalışmalara katıldık. Çiftlik sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşen ne varsa Yenişehir Belediyesi olarak yerine getireceğiz" diye konuştu.