Hayvan barınağı alev aldı, yüzlerce tavuk telef oldu

Bursa’da hayvan barınağında çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk ile çok sayıda civciv yanarak telef oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Çakmak isimli vatandaşa ait hayvan barınağında içinde 7 adet büyükbaş ve çok sayıda tavuk ile civcivin olduğu hayvan barınağından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını fark eden Hamit Çakmak ve o anda evde olan aile bireyleri ve komşuları hemen kendi imkanları ile barınaktan çıkan alevlere müdahale etmek istedi, ancak barınağın içinde bulunan samanların alev alması ile yangın bir anda büyüdü. O anlarda ise içeride bulunan 7 adet büyükbaş hayvan büyük uğraşlar sonrasında son anda alevlerin içerisinden kurtarıldı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Orhangazi itfaiye amirliğine bağlı ekipler, barınaktan çıkan alevlere güçlük ile müdahale edip bir süre sonra kontrol altına aldı.

100 adet tavuk ile çok sayıda civciv telef oldu

Büyük paniğin yaşandığı yangında hayvan barınağında bulunan 100 civarında tavuk ile çok sayıda civciv de telef oldu. Hayvan barınağı sahibi Hamit Çakmak çıkan yangın nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.