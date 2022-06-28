banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Hayrabolu’da 75 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 75 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 28.06.2022, 18:25
Hayrabolu’da 75 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 75 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avluobası Mahallesi’nde buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 75 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Olay yerine giden Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu