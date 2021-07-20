Haymana’da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde boş arazide çıkan yangında 5 bin balya saman yanarak küle oldu.

Yangın Ankara’nın Haymana ilçesi Alahacılı Mahallesi’nde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alacahacılı Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından hazırlanmış saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etmekte zorlanırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 bin balya saman kül olurken vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise yangında mağdur olan kişilere yardımcı olacağını söyledi.